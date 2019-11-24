"جريمة قتل وتلبس على الهواء".. مشهد نقله عدد من رواد منطقة المريوطية بالهرم، عقب ضبط سيدة وشاب، أثناء محاولتهما التخلص من جثة، وذكرت التحريات، أن الجثة كانت لبائع قماش، ادعى أنه معالج روحاني، وأنه قادر على معالجة ابن المتهمة، الذى يبلغ من العمر 7 سنوات على "النطق"، لأنه غير قادر على الكلام.

وأثناء ذلك، أقام علاقة جنسية مع والدته "المتهمة"، لمدة عامين، وحاولت إنهاء تلك العلاقة، إلا ان المجنى عليه، رفض وأصر على استمرارها، فقررت قتله، واستعانت بخطيب أختها، وقتلاه، ووضعا جثته فى أكياس، وحاولا القائها فى الترعة، ضبطهما الأهالي، وسجل عدد من رواد المنطقة، اعترافات للمتهمة، وصور لها أثناء إلقاء الجثة.

وجاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التى جرت بمعرفة مفتشي قطاع الأمن العام، بإدارة البحث الجنائى بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنه عقب تلقى إخطارًا من الأهالي لقسم شرطة الهرم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص، أن الجثة "ع. ا" 57 سنة، بائع قماش بالموسكي، ومقيم بالهرم، له معلومات جنائية، مذبوح وداخل أكياس بلاستيك و"متربط".

وأوضح الفحص، أن المتهمة المضبوطة، تدعى "رانيا" 31 سنة، ربة منزل، بصحبتها "أحمد" 31 سنة، خطيب أختها، وجرى إخطار النيابة العامة، وانتقلت إلى مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

تحفظت قوات الأمن على المتهمين، تحت إشراف العقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وبمناقشة المتهمة الرئيسية "رانيا"، أقرت بارتكاب واقعة القتل، لإنهاء علاقة غير شرعية مع القتيل.

وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهمة اعترفت بتفاصيل كاملة، قائله:"أنا تعرفت على المجنى عليه من حوالي سنتين، وهو قال ليا إنه معالج روحاني، وهيعرف يخلي ابني ينطق ويتكلم، علشان هو عمره 7 سنين ومش بيعرف يتكلم، وبدأ ييجي ليا البيت ويقول ليا إنه معجب بيا، وحصلت بينا علاقة جنسية، واستمر فى معاشرتي حوالي سنتين، وحاولت أنهي العلاقة، بس هو كان رافض، وبيهددني إن فيه صور ليا، وأنا عريانة، وهيفضحني قدام أهلي والمنطقة كلها".

تواصل المتهمة قائلة: "أنا مكنتش عارفة أعمل أيه.. جبت خطيب اختي المتهم الثاني، واتفقت معاه على قتل المجنى عليه والتخلص منه.. استدرجته لإقامة علاقة جنسية، وبعدين لما وصل، حضر خطيب اختي وقتلناه، وبعدين حطينا الجثة فى أكياس بلاستيك".

وتضيف المتهمة: "وشيلنا الجثة أنا والمتهم التاني.. ولسه هنرميها فى الترعة.. الناس جريت علينا ومسكونا، وقلت لهم إن ده راجل كان عايز يقتلني أنا وأولادي، علشان كده قتلناه".