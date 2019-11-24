نظمت الكلية الحربية، حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة من الدفعة "116 حربية" وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.

بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية؛ يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، مؤكّدًا دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكّد مدير الكلية الحربية، أنَّ اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشددًا على أنَّ الاختيار تمّ بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، مبينًا أنَّ القوات المسلحة انتقت أكفاء الرجال لنيل أشرف المهام، لافتًا إلى أنَّه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أنَّهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأنَّ الاختيار مثّل كل فئات وطوائف المجتمع المصري، ومن كل المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالي الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأي من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة في عنان السماء.