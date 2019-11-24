"الأوقاف" تفتح باب التقدم للراغبين في الخطابة بنظام المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة.

ووضعت الوزارة، بحسب بيانها، عدة شروط للالتحاق منها أن يكون من خريجي جامعة الأزهر الشريف من كليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب : ( الدراسات الإسلامية، واللغة العربية ) بتقدير ( جيد جدًا ) فصاعدًا وكذلك جميع الحاصلين على درجة التخصص الماجستير أو العالمية الدكتوراه في التخصصات المذكورة.

وقالت الوزارة إنه يشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.