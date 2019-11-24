أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أنه سيجرى بدء أعمال التنفيذ بمدينتى السويس الجديدة وغرب بورسعيد مطلع العام المقبل، مضيفاً أنه جرى وضع مخطط 2052 بمشاركة وزارات الحكومة وليس الإسكان فقط.

وأوضح «عباس» على هامش مؤتمر شباب الأعمال الخاص بـ«التنمية العمرانية المتكاملة - رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية»، اليوم، أن تخطيط مدينتى السويس الجديدة وغرب بورسعيد الصادر لهما قرار جمهورى جاهز، وسيبدأ العمل عليهما والتنفيذ الفعلى بهما مطلع العام المقبل، لتنضما لـ27 مدينة جديدة يتم تنفيذها حالياً، موضحاً أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليها الوزارة وهى مشروعات «الإسكان الاجتماعى» والذى تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه ومن المقرر الوصول بإجمالى المنفذ بالمشروع لـ600 ألف وحدة منتصف 2020.

وأكد «عباس» أنه يجرى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% لـ14% وضمان سكن لائق لكل مواطن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلى.

انتهاء 60% من أبراج حى المال فى العاصمة الإدارية

وتابع أنه تم تنفيذ أكثر من 60% من الأبراج السكنية فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، ومن المخطط فى يونيو المقبل تنفيذ منطقة النهر الأخضر.

فى سياق آخر، باع جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، محلين تجاريين وصيدلية، بالحى الثالث بقطاع «ابنى بيتك» بالمدينة، بمساحات تتراوح من (15و30م) للمحلين، بأنشطة مختلفة، ومساحة (31م) للصيدلية، فى مزاد علنى لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وقال عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، فى بيان، اليوم: «وصل سعر بيع المتر للصيدلية إلى 17 ألفاً و700 جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالمحل بنشاط كافتيريا إلى 12 ألفاً، وسعر المتر لمحل سوبر ماركت إلى 13 ألفاً تقريباً».