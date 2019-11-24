قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير سابق في الحكومة التركية، اقترح منذ أسابيع، تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس البلاد، كبالونة اختبار، ليرى ردة فعل، بعدها بعدة أيام، حيث فاجأ الرئيس التركي رجب أردوعان الرأي العام العالمي بأنه مقتنع بهذه الفكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان برر الأمر، بأن نسبة 50% تعد إرهاقًا للأحزاب والشخصيات المتنافسة، لافتًا إلى أن رد الفعل كان صادمًا، حيث رفض نواب في حزب العدالة والتنمية هذا الأمر، حيث قوبل عرض الفكرة باستهجان ورفض شديدين داخل الحزب.

وتابع، أن كافة أحزاب المعارضة اتفقت على رفض هذا الاجراء وسيكون من المستحيل تمرير هذا الإجراء في البرلمان، لأن حزب العدالة وحزب الحركة القومية المتحالف معه لا يمتلكان عدد الأصوات الذي يخولهم بتمرير هذا القرار.

وأردف، أن أردوغان يواجه مأزق انتخابي حقيقي، موضحًا أن سبب هذا الاقتراح هو التراجع اللافت في شعبية حزب العدالة والتنمية والنزيف المستمر في نسبة مؤيديه، حيث من المحتمل أن يخسر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا ما أُجريت العام المقبل.