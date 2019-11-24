تأجيل محاكمة المتهم بقتل "شهيدة الشرف" بالمنوفية لـ1 ديسمبر

أمرت محكمة جنايات الطفل والمنعقدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نرجس شعبان، المعروقة إعلاميا بـ "شهيدة الشرف" إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل.

تعود أحداث الواقعة، بالعثور على جثة المجني عليها مقتولة داخل منزل، بقرية بمركز تلا، على يد مجهول في منزل تحت الإنشاء، وتبين العثور على جثتها مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها مصابة، وما تبين أنها مصابة بجرح ذبحي وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة تلا، برئاسة المقدم محمد داوود مفتش المباحث، والرائد احمدالشافعي رئيس مباحث تلا، قد تمكنت من فك لغز مقتل "نرجس"، وإلقاء القبض على المتهم "أ.م" 17 سنة، لقتله "نرجس" لرفضها إقامة علاقة جنسية معه .