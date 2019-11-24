سياسي فلسطيني: أردوغان يعاني من حالة نفسية.. ولا يريد الخير للعرب

قال الدكتور عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن النظام التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يعاني من حالة نفسية، حيث اعتقل النظام المئات من أبناء الشعب التركي سواء من الجيش التركي أو الأجهزة الأمنية وفرض سياسة تكميم الأفواه على الصحفيين، فضلًا عن فرض سياسة الضرب من حديد.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن وضع الاقتصاد التركي الآن أصبح صعب بسبب سياسات أردوغان حيث تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، فالشعب التركي يعيش الآن في مرحلة صعبة للغاية في الداخل.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن أردوغان أساء علاقاته مع دول الجوار سواء مع فلسطين أو السعودية أو الإمارات أو مصر أو سوريا باحتلال أراضي منها، كما قام بالهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد دحلان القيادي الفلسطيني، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفجر أزماته في المنطقة العربية حتى يُغطي على أزماته الداخلية، لذلك يقوم دائما بمهاجمة محمد دحلان القيادي الفلسطيني الذي يحاول ويبذل كل جهده في تغطية احتياجات شعبه والتخفيف من أعباء الشعب الفلسطيني ويبدوا أن هذا لا يعجب النظام التركي.

وأردف أن الرئيس التركي لا يريد أن يكون هناك تلاحم وطني بين الأطياف الفلسطينية ولا يريد إعادة القضية الفلسطينية للأضواء مرة أخرى، مستنكرا: " لماذا يتم استهداف محمد دحلان في هذا الوقت، رغم أن الشعب الفلسطيني صُدم من قرارات أمريكية مؤخرة بشأن الاعتراف بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنات.

وتابع: " العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غاشم، حيث استشهد أكثر من 40 شخص مؤخرا، بينهم أسرة واحدة وأطفال، وهذا يضعنا للشك بأن النظام التركي ينسق مع إسرائيل في القضية الفلسطينية".