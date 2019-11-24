كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم تحديد غدا الإثنين، موعد إطلاق القمر الصناعي طيبة ١، للفضاء، في الساعة 11:08 مساءً، بتوقيت القاهرة.

وأوضح القوصي لـ"الوطن"، أنه تم حل جميع المشاكل الفنية التي أعاقت اطلاق القمر الجمعة الماضي.

كان من المقرر أن ينطلق أمس الأول، وبسبب عطل فني في قاعدة الإطلاق قبل الموعد المحدد بدقائق معدودة تقرر التأجيل، ليأتي اليوم بترقب إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" في الفضاء وبه تدخل مصر عالم تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت المعتمدة على الأقمار الصناعية.

"طيبة 1" يصل وزنه إلى 5 أطنان و600 كيلوجرام، وهو ثمرة تعاون بين شركة "إير باص" وشركة "إلينيا سبيس" الفرنسيتين، ينطلق على متن الصاروخ "آريان 5" التابع لشركة "آريان سبيس" في رحلة هي الرابعة من نوعها للشركة الفرنسية هي الأخرى على هذا الصاروخ خلال عام 2019، والرحلة 250 لعائلة صواريخ "آريان" والتي بدأت في عام 1979، وتحمل القمر الصناعي المصري مركبة الفضاء المرنة "Eurostar E3000".