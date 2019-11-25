قال الفنان إياد نصار، إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي له وبدوره في فيلم الممر قد فاجأه: "دي إشارة مهمة جدا أن دوري لفت الأنظار ومميز، وحالة إعجاب الرئيس بالفيلم كانت لحظة حلوة جدا، وكنت فخور بنفسي وأنا رايح الاحتفال".

وأضاف "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن دوره في مسلسل "حواديت الشانزلزيه" هو شخص سكت عنه في مراحل معينة لشخصية البطل غير البطل: "هو بطل غامق جاي من وجع ومحدش استوعبه واتحرك بقي بيخلق أوجاع تانية في المجتمع"، موضحا أنه شخصية العمل تنظر إلى العالم هدف واحد وهو تحقيق مصلحته الشخصية فقط: "بيجري وراها طول حلقات المسلسل أو ممن يكون رياض في لحظة نماذج لرجالة كتير".

وأكد أن المسلسل قد خرج من الإطار المتعارف عليه في تلك المرحلة التاريخية: "إحنا لأول مرة اتكلمنا عن الحياة الجميلة والقبح اللي لبس شكل الجمال ده واستخبى فيه"، متابعا: "أنا مستوعب بعض ردود الأفعال من الناس اللي بتقول محبناش المسلسل، أنا عارف أنه بيوجع، وبيقولوا في علم النفس لما بتكره شخص بتكره الصفات اللي بتفكرك بنفسك، ومتأكد أن فيه ناس هتضايق لأننا بنضرب على الوجع".