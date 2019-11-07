رد الفنان إياد نصار، على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي "بكوميكسات ساخرة"، من عدم حضوره للتكريمات التي تمت بعد نجاح فيلم الممر الذي كان يجسد فيه دور ضابط إسرائيلي.

وقال نصار، في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "المضحك أنه مش مضحك خالص.. أقسم بالله جاتلي دعوة لكل التكريمات وكنت بعتذر عشان بصور.. شوفتوا الموضوع ماطلعش مضحك".

وعلق بعض المتابعين على تغريدة نصار، حيث قال أحدهم: "تكريمك أنا مش هكرمك تكريم عادي أنا هاخدك معايا مصر تتكرم حتى لو مش فاضي".

وأضاف آخر قائلا: "لا ياعم أنت إسرائيلي إنما الشهيد فلوكس دا ابننا الله يرحمه".

وعلق أيضا أحد المتابعين: "لا علشان أنت كنت إسرائيلي وعذبت النقيب فلوكس وده رمز الصمود عندنا لا مؤاخذه".

وعلق آخر مازحا: "بس يا خاين يا صهويني"، في إشارة إلى دورة في الفيلم.

وتابع آخر: "لأنك قتلت الشهيد وخايف من مواجهة الناس".

ويتناول فيلم "الممر" قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويسرد المرحلة الزمنية لعام 1967.

كان قد تم تكريم أبطال فيلم الممر وعدد من الأبطال الحقيقين الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر.

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير.