قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ ألمانيا من أكبر الدول التي لها تأثير في المحيط الأوروبي، وتجمعها مع مصر الكثير من المصالح المشتركة، موضحا أنّ مصر كان لها دور كبير في عقد قمة العشرين "أفريقيا - أوروبا"، حسب ما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف بيومي في لقاء مع برنامج "أوراق دبلوماسية" على شاشة الفضائية المصرية، أنّ اهتمام مصر بأفريقيا واضح، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب دائما بمساعدة أفريقيا والدخول معها في شراكات، بجميع المنتديات والمؤتمرات العالمية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ هذه الخطوة بدأتها مصر قبل تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، إذ إنّ رؤية السيسي فيما يتعلق بمستقل القارة السمراء كانت واضحة، والبداية الحقيقة جاءت بوضع استراتيجية التنمية المستدامة 2063.

ولفت بيومي إلى أنّ المحور الأساسي لمؤتمر "أفريقيا 2019" كان تنمية القارة الأفريقية، إذ إنّ مصر تعمل على أن يكون لها شراكة استراتيجية كبيرة في أفريقيا منذ تنفيذها منطقة التجارة الحرة في مايو الماضي مع الأشقاء الأفارقة، ما يوضح أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعود بالنفع على كل مواطني القارة، الذين يقدر عددهم بنحو مليار و200 مليون نسمة.

وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ القارة الأفريقية ثاني أكبر القارات في العالم وأكثرها تعرضا للظلم، إذ تعاني من الفقر رغم امتلاكها الكثير من الموارد الطبيعية، لهذا كانت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات السابقة، من جولات خارجية على المستوى العالمي والإقليمي والعربي، لوضع رؤية واضحة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول 2063.