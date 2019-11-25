تراجعت أسعار الأسمنت في السوق المحلي بقيمة 70 جنيها للطن، ليباع بـ 830 مقابل 900 جنيها للطن امس، وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ" الوطن" إن شركات الأسمنت العاملة في مصر واجهت خلال الفترة الأخيرة عددا من التحديات، وصل تأثيرها إلى نتائج أعمال هذه الشركات، مع زيادة المعروض من الإنتاج ألذى يفوق الطلب كثيرا، وفي ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي ساهم أيضا في صعوبة تصريف المنتج وساهمت زيادة الإنتاج عن القدرة الاستيعابية للسوق، في صعوبة القدرة على تصريف المنتج في السوق المحلية، خاصة مع زيادة الطاقات الإنتاجية بنحو 1.2 مليون طن.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت .

وظهرت أزمة شركات الأسمنت مع عدم قدرتها على تمرير ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى المستهلكين مع زيادة المعروض عن الطلب، بشكل ملحوظ مع بداية الشهر الجاري وحدث تذبذب سعري بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت الشركات عن الزيادة التي كانت أقرتها لأسعار منتجاتها في بداية الشهر والتي تراوحت بين 50 و60 جنيها للطن، مع تراجع الطلب على الشراء وضعف القوة الشرائية لتتراجع 70جنيها مرة واحدة .

وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الجاري لتتجاوز مستوى 950 جنيها، قبل أن تتراجع مع زيادة المعروض على الاستهلاك.