"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل فرقة المايسترو بقيادة إيمان جنيدي بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.

- حفل الفنان مصطفى رزق في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 105 جنيه.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- شعر ومغنى في شقة جاردن سيتي الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض فيلم "الأم Mother" بدار هن للنشر الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات.