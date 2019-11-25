شنت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حمله مكبرة في 9 محافظات وهي: الشرقية، بني سويف، أسيوط، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الغربية وبورسعيد، وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 201 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات، وجرى رصد 104 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كلف مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو جرى إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.