شارك الفنان رامي جمال متابعيه، صورة جديدة له، هي الأولى التي ينشرها بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.

وعلق رامي على الصورة التي نشرها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "يومكم جميل إن شاء الله".

يذكر أن الفنان رامي جمال أعلن، منذ فترة، إصابته بمرض البهاق، وهو الأمر الذي جعله يفكر في اعتزال الغناء والتفرغ للتلحين فقط، لعدم قدرته على الوقوف أمام الجماهير.

وآخر أعمال الفنان أغنية "البرد"، وهي الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الـ"فيديو كليب"، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها وما تظلمنيش وتعيشي ليا".