ارتفعت أسعار الحديد في السوق، اليوم، بعدما أعلنت شركتا "حديد عز" و"المصريين" زيادة سعر الطن بمبلغ تراوح بين 200 و300 جنيه، ليتجاوز متوسط السعر حاجز الـ10 آلاف و500 جنيه.

وأرجع مصدر مسؤول بإحدى شركات الحديد لـ"الوطن"، الزيادات الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الخامات في البورصات العالمية، موضحا أن سعر البيليت ارتفع بنحو 60 دولارا، بينما ارتفع سعر الخردة بنحو 70 دولارا للطن على مدار الأسابيع الماضية.

وقال المصدر إن سوق الحديد بدأت تشهد تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بدافع من تراجع المخزون لدى المصانع، وتحرك الطلب بعد فترة الركود التي كانت مسيطرة منذ أواخر العام الماضي.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـ"الوطن، إن هناك حالة ركود عالمي وزيادة في المعروض من الصلب في الوقت الحالي، وهو ما ينطبق على السوق المصرية.