يسافر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى قبرص، اليوم، للمشاركة في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.

تأتي المشاركة على خلفية الدعوة التى وجهها رئيس مجلس النواب القبرصي إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، للمشاركة في المؤتمر الذي يشهد لأول مرة مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، انطلاقاً من رؤية قبرص لتعزيز التقارب بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ويشارك عبدالعال في أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، المُخصصة لمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، حيث يلقى كلمة حول موضوع "التعاون بين المناطق.. أشكال الاستفادة للدول الصغيرة"، يستعرض خلالها سبل تعزيز التعاون بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، انطلاقاً من وحدة التحديات التي تواجه كلتا المنطقتين.

يذكر أن مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة هو آلية برلمانية لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية التى يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وقد تم عقد أولى تلك المؤتمرات بإمارة موناكو عام 2006.

ويشهد المؤتمر والذي تستضيفه قبرص مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط لأول مرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.