سائق توك توك هشم رأس طالب عاكس زوجته بالمنوفية

أصيب طالب بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بكدمات شديدة بالرأس، نتيجة مشاجرة بينه وبين سائق توك توك، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي، يفيد باستقبال "أ.ع" طالب، مصابًًا بكدمات شديدة بالرأس، وفي حالة خطرة لا تسمح باستجوابه.

بسؤال والدة الطالب المصاب ، اتهمت "ح.أ" سائق توك توك وشقية "ع.أ" عامل، بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بسبب قيام الطالب بمعاكسة زوجة الأول.

تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.