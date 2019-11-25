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الإنقاذ النهري يبحث عن جثة شاب غرق في النيل بدسوق

الإنقاذ النهري يبحث عن جثة شاب غرق في النيل بدسوق

لافروف يحذر المبعوث الأممي لسوريا من التدخل في عمل اللجنة الدستورية

لافروف يحذر المبعوث الأممي لسوريا من التدخل في عمل اللجنة الدستورية

الأوقاف: لن نقبل خريجي الدبلومات والإعدادية لخطبة الجمعة

الأوقاف: لن نقبل خريجي الدبلومات والإعدادية لخطبة الجمعة

النائب العام اللبناني يفتح تحقيقا في أحداث "ليلة الرينج"

النائب العام اللبناني يفتح تحقيقا في أحداث "ليلة الرينج"

رجل أعمال لبناني يتبرع بقبعة هتلر لإسرائيل

رجل أعمال لبناني يتبرع بقبعة هتلر لإسرائيل

سائق توك توك هشم رأس طالب عاكس زوجته بالمنوفية

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