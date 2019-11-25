برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اختتمت اللجنة أمس الأحد فعاليات "الأولمبياد الوطنية لتعزيز قدرات الأطفال فى منهجيات البحث العلمي"، بحضور د. غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، وذلك بمقر اللجنة بالسادس من أكتوبر.

وتهدف الأولمبياد الوطنية إلى توطيد وترسيخ التعاون بين الوزارات والمؤسسات التربوية والتعليمية، ونشر ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب وإكسابهم مهارات العمل الجماعي، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون فى مجالات البحث العلمى، بالإضافة إلى تنمية روح الاهتمام بالبحث العلمى، وإكسابهم القدرة على حل المشكلات التى تواجههم من خلال التفكير العلمي السليم.

وشارك في فعاليات الأولمبياد قرابة 40 فريق بحثي يمثلون العديد من المؤسسات التعليمية المصرية، منها عدد من المدراس وطلاب برنامج جامعة الطفل بجامعات القاهرة وعين شمس والسويس والزقازيق وبني سويف، بالإضافة إلى جامعات الدلتا ومصر للعلوم الحديثة والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بحيث يضم كل فريق ثلاثة طلاب من عمر 13 إلى 15 سنة.

ومن المقرر أنه سيتم اختيار أفضل فريقين بحثيين للمشاركة في الدورة الأولى "لأولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمى"، والتي تستضيفها مصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) خلال الفترة من 3-6 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الفريقين المصريين، وهناك 13 فريق من الدول العربية المشاركة من بينهم: الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، اليمن، موريتانيا، العراق.