لقي طفل مصرعه اليوم بمنزل سكني بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب نزيف بالمخ جراء سقوطه من الطابق الرابع.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع الطفل "ياسين.ا.م.ع" (4 سنوات) متأثراً بجراحة عقب سقوطه من الطابق الرابع من شرفة منزله إثر اختلال توازنه خلال لعبه.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح الدفن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.