تجديد حبس رامي شعث و8 آخرين في "خلية الأمل"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تجديد حبس 9 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" لمدة 45 يوما، ومن بين المتهمين الذين جددت المحكمة حبسهم المتهم الفلسطيني رامي شعث.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.