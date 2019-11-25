وزير المالية يجدد ندب عبدالعظيم حسين رئيسا لمصلحة الضرائب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم (770) لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك اعتباراً من 13-12-2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

جدير بالذكر أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13-12-2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، وشغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين.

كما عمل عبد العظيم كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.