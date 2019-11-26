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ليفربول ضد نابولي

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

غياب إنسيني.. تعرف على قائمة نابولي لمواجهة ليفربول

كشف أندرو روبرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي عن سبب تألق السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، مع الريدز خلال الفترة الماضية.

وأكد روبرتسون في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن فيرمينو سبب تألق الثنائي صلاح وماني مع الفريق، موضحًا أن زيادة الهدوء لدى ماني، هو مفتاح تحول النجم السنغالي لأحد أفضل اللاعبين في العالم.

ظهير ليفربول: لولا فيرمينو ما تألق محمد صلاح وساديو ماني

اهداف الزمالك اليوم

تمكن فريق إنبي من تحقيق الفوز الأول له خلال مسابقة الدوري الممتاز المصري هذا الموسم على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

تقدم إنبي عن طريق محمد بسيوني بعد مرور 23 ثانية من زمن المباراة.

أهداف الزمالك وإنبي في الدوري المصري (فيديو)

رد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على تصريح رئيس نادي الزمالك بأن إنبي سيهبط مع نهاية الدوري المصري الممتاز، نظرا لنتائج الفريق المتراجعة منذ بداية الموسم.

حلمي طولان عن تصريح رئيس الزمالك بأن إنبي سيهبط: خليك في فريقك

عقب مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن هزيمة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، قائلا إنه تفاجأ بشكل كبير من أداء الزمالك في الملعب، وعدم الالتزام الخططي من قبل لاعبي الفارس الأبيض خلال اللقاء.

مؤمن سليمان: فوجئت بأداء لاعبي الزمالك العشوائي.. والدوري لم يُحسم بعد

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض، أحدث تغييرات مفاجئة في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة إنبي عكس ما تم في المران الأخير قبل المباراة.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ "الوطن سبورت" على أن المدير الفني للقلعة البيضاء أحدث ما يقرب من ثلاثة تغييرات في التشكيل بشكل مفاجئ على الرغم من أن التدريب الأخير، والذي شهد تواجد شيكابالا أساسيا ومصطفى محمد على دكة البدلاء إلا أن الجميع تفاجأ بتغيير التشكيل قبل المباراة.

خاص.. ميتشو أجرى تعديلات مفاجئة في التشكيل قبل مباراة إنبي

علم "الوطن سبورت" أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان رافضا تواجد مصطفي محمد في تشكيلة الفريق الأساسية أمام إنبي بسبب أن اللاعب يعاني من حالة إرهاق بسبب تواجده مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

مصدر: رئيس الزمالك أجبر ميتشو على إشراك مصطفى محمد أساسيا أمام إنبي