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فاروق الفيشاوي

قالت الفنانة سمية الألفي، طليقة الراحل فاروق الفيشاوي، إنه أخبرها بحبه لها مرتين طيلة 44 عاما.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "هو اللي اعترفلي بحبه وقالها مرة واحدة سنة 1973، لما جابلي شوكلاته ووردة ولبان، ودول الـ 3 حاجات اللي بحبهم، وقالي وإحنا بنتمشى على الكورنيش (أنا بحبك) وبطل يقولها".

وتابعت باكية: "المرة التانية كلموني بعد آخر برنامج عمله في حياته في لبنان، والمعد كلمني وقالي عايزينك تقولي كلمة للفنان فاروق الفيشاوي وسجليها على الواتس آب وإحنا هناخدها، ولقيت نفسي بقوله بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري، ورد عليا وقالي وأنا كمان بحبك يا سمية ودي كانت تاني مرة من سنة 1973".

سمية الألفي باكية على الهواء: فاروق الفيشاوي قالي بحبك مرتين في 44 سنة

ريفر بليت

انتهى الشوط الأول من نهائي كأس ليبرتادوريس، بتقدم فريق ريفر بليت على نظيره فلامنجو بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على ستاد "مونومنتال" في العاصمة البيروفية ليما.

وسجل رفائيل سانتوس بوري هدف ريفر بليت الأول في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وسط فرحة عارمة من جانب جماهير حامل اللقب.

وحصل لاعب ريفر بليت اجناسيو مارتن سكوكو، على إنذار بعد إعاقته أحد لاعبي فلامينجو، ويحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة للفريق البرازيلي في الدقيقة 30.

وسدد اكزيكويل بالاسيوس، لاعب ريفر بلايت من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37 مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ويدخل ريفر بليت المباراة من أجل التتويج بلقبه الخامس في المسابقة بعد أعوام 1986 و1996 و2015 و2018، بينما يأمل مدربه مارسيلو جاياردو في رفع رصيده إلى 3 ألقاب في حال توج فريقه باللقب.

فيما يتطلع فلامنجو للتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج باللقب مرة واحدة في عام 1981، بالرغم من كونه النادي البرازيلي الأكثر شعبية في بلاد السامبا.

وبات سانتوس بوري ثالث لاعب كولومبي يسجل في نهائي كوبا ليبرتادوريس مع فريق أجنبي.

وأقيمت 3 نهائيات لبطولة كوبا ليبرتادوريس في بيرو وجميعها على الملعب الوطني في العاصمة البيروفية.

نهائي ليبرتادوريس.. ريفر بليت يباغت فلامنجو بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الهلال

شهدت المباراة التي جمعت فريقي الهلال ومنافسه التقليدي المريخ في الدوري السوداني الممتاز، بعض أحداث الشغب مع اقتراب نهايتها، وهو الأمر الذي تسبب في توقف اللعب لمدة طويلة، في المواجهة التي انتهت لمصلحة المريخ في النهاية بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 85 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبداللطيف بوي، لاعب فريق الهلال السوداني، وهو الأمر الذي أشعل غضب الجماهير الهلالية، خاصة في ظل تأخر فريقها في نتيجة المباراة.

وقامت جماهير الهلال السوداني بإلقاء بعض الأجسام على أرضية الملعب لتتوقف المباراة لمدة طويلة، ليتدخل هيثم مصطفى، مساعد مدرب الهلال في محاولة لتهدئة جماهير فريقه واستكمال المباراة.

وقام أحد الجماهير بالنزول إلى أرضية ملعب المباراة حافي القدمين، قبل أن يجري إيقافه من قبل رجال الأمن، كما تعرض بعض لاعبي فريق المريخ ورجال الأمن للعديد من الإصابات المتفرقة.

وقامت بعض جماهير نادي الهلال السوداني بإلقاء بعض قنابل الدخان لتتوقف المباراة لمدة طويلة وسط حالة من الغموض الكبير يحيط بمصير تلك المواجهة.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال يتواجد في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة فرق الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي، حيث يواجه الهلال الأهلي في الجولتين الثانية والأخيرة.

أحداث شغب في مباراة الهلال والمريخ بالدوري السوداني (فيديو)