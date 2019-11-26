أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط العربية رقم 543 القادمة من ميلانو، اشتبه حسن أبوزهرة مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة محمد إبراهيم مأمور الفحص، وتمّ تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على أحمد عبدالهادي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب، ضمت إسلام عبدالباقي مأمورة الضبط تحت إشراف خالد عبدالعظيم مدير إدارة الحركة، وتبيّن وجود 150 قرصا من الترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 54 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.