عاجل.. السيسي: حريص على نجاح المشروعات الصحية خاصة التأمين الشامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ وزيرة الصحة أخبرته بأنّه مطلوب 18 مليون دولار لإحلال المعدات الخاصة بعلاج الفشل الكلوي، في مستشفيات مصر كافة، لتوفير أخرى أعلى كفاءة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة: "حريص على نجاح المشروعات الصحية خاصة التأمين الصحي الشامل، والشق اللي الدولة مسؤولة عنه إحنا ملتزمين بتنفيذه، وبقولكم من دلوقتي عشان تسجلوه عليا، عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود في يوم من الأيام".

وتابع الرئيس: "بقول لأهالي بورسعيد المشروع ده عشان ينجح طبقا للتخطيط والفكرة والأساس فيه جزء منه على المواطن، وبقولكم كدا عشان مفيش حاجة تفشل، ومش ممكن حد في مكاني ده يتناول المسائل بالشكل ده خالص، اللي في مكاني هيقول الدنيا تبقى منورة ويسيبها كدا زي الفل وميتكلمش، لكن أنا بقول إحنا اتفقنا مع بعض على الصراحة والشفافية والصدق الكامل، ومفيش رئيس بيتكلم في الحاجات دي، بيسيبه للمسؤولين عشان هو يبقى حاجته حلوة في الجمال وفي اللطيف بس، والوحش يخليه لحد تاني، أنا بقول كل حاجة ليكم عشان تسجلوها عليا".

واستكمل السيسي: "إحنا عارفين الأسر بالكامل وعارفين الأسر المحتاجة، والدولة حطت رقم لتغطيته لكن في جزء على المواطن، والمواطن كان بيدفع لنفسه هيدفع لنفسه ولأسرته، ولازم الإعلام والرأي العام يساعدنا، الدولة هتقدم بلا تردد".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.