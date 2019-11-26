وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم، وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان دنج دنج هوك ياي، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إنّ وزير التعليم بجنوب السودان، وصل على متن الرحلة الكينية، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان الوزير جنوب السوداني التقى خلال زيارة سابقة للقاهرة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستعرضا النظام التعليمي الجديد والفلسفة التي تنفذها الوزارة، وطالب حينها "ياي" بالاستعانة بالخبرات المصرية والتعاون لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، وطباعة الكتب الدراسية لكل الصفوف وتدريب المعلمين.

وأكد الوزيران خلال اللقاء العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات.