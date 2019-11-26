شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة صن بريزم لتطبيقات الطاقة المتجددة، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية لإعداد كوادر مجتمعية تعمل في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تركيب وصيانة أجهزة وألواح الطاقة الشمسية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي: أن وزارة القوى العاملة تعمل جاهدًة لتطوير ملف التدريب ، وذلك بخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل، مشيرا إلي أن هذه الرؤية تنبني على نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصرية والعالمية، بما سيقدم لهم من تدريب لائق في كبرى الشركات وعلى أحدث النظم التكنولوجية، وخلق الرابطة القوية بين آليتي التدريب والتشغيل.

وأشار "سعفان" إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول تنفيذ 20 دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية، تستهدف 400 متدرب من راغبي التدريب التحويلي من الخريجين الحاصلين على دبلوم فني أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول ألزم الشركة بتوفير المدربين المتخصصين في مجال الطاقة الشمسية لتنفيذ الدورات التدريبية للفئات المستهدفة، فضلا عن إعداد المناهج والبرامج التدريبية المناسبة للتأهيل على مهنة الطاقة الشمسية بعد مراجعة الوزارة للتأكد من توافقه مع المناهج المماثلة بمراكز التدريب التابعة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وتابع: "سيتم تدريب المدربين لدى المديرية من خلال نخبة من الفنيين بالشركة على محاضرات وتدريب عملي بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، واعتماد شهادات اجتياز المتدربين للدورة التدريبية الأولى بالمشاركة مع الشركة".

وأكد حرص وزارة القوى العاملة على دعم مبدأ الثلاثية بين أطراف العملية الإنتاجية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، بما يساعد في ازدهار مناخ العمل وزيادة أوجه الحوار المجتمعي البناء بالشكل الذي يسهم في زيادة أسهم الاقتصاد المصري، وبما يضيف قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الإنتاجية وللدولة المصرية بالشكل الذي يليق.

وقع البروتوكول ممثلا عن الوزارة ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وعن الشركة المهندس محمد مخلوف رئيس مجلس الإدارة.

وشهد التوقيع المهندس أيمن إسماعيل عيد رئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب بالوزارة، وأشرف مرزوق معاون الوزير.