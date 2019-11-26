قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، إن الموقف التركي من الأزمة السورية، لا يتأسس على مصلحة الشعب السوري أو إنهاء المأساة الإنسانية هناك بقدر ما يرتبط بمصالح تركيا وأطماعها في سوريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "extra news"، أن انقرة كانت تركز في البداية على ضرورة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، ورهنت مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة داعش بأن يكون من بين أهداف هذا التحالف بإسقاط النظام الأسد، ثم تغير موقفها بسبب التدخل العسكري الروسي في سوريا، وبدأت تقبل بوجوده.

وتابع، أن الوفد التركي المشارك في اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور بجنيف، مشبع ومتأثر بأفكار أنقرة وتطلعاتها فـ"يضع العصا في العجلة"، من أجل إيقاف أعمال تشكيل اللجنة، من حيث وضع شروط صعبة ومعقدة: "يحاولون إفساد الحدث وعدم المضي قدما في التوصل إلى دستور روضع نهاية للمواجهات العسكرية المسلحة على سوريا".

وأردف، أن تركيا تريد أن تضمن لنفسها مركز تأثير داخل سوريا، من خلال بعض الأذرع العسكرية والسياسية هناك ومن ثم تضع العراقيل أمام عمل لجنة الدستور.