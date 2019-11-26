قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن استراتيجية الذكاء الاصطناعي هي تكليف من الرئيس السيسي، وسيجرى تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وأضاف أنه جرى اقتراح وضع استراتيجية أفريقية للذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر وزراء الاتصالات الأفارقة، موضحا أن هناك 8 دول استجابت لهذا الاقتراح، مشيرا إلى أن أول لقاء أفريقي سينظم في هذا الصدد سيكون خلال فعاليات معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، لعرض الاستعدادات التي ستجريها خلال فاعليات معرض الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن مسؤولية الوزارة تتلخص في تحديد الكوادر البشرية المناسبة واحتياجات مصر من الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "بدأنا في تنفيذ الاستراتيجية، فوجدنا أننا نحتاج إلى التعاون مع جميع الجهات الحكومية، ومن هنا جرى إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي".