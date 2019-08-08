تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس 8 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية

تفتتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون"، والكليات التكنولوجية)، ويستمر الموقع حتى السبت الموافق 17 أغسطس، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من الأحد 18 أغسطس وحتى الأربعاء 21 أغسطس الجاري.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية حرق نقطة شرطة المنيب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية حرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف مسجد الفتح"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".

حفل "ليلة صيفية موسيقية" في قصر قبة الغوري

ينظم صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المعهد العالي للكونسرفتوار، حفل "ليلة صيفية موسيقية"، داخل قصر قبة الغوري، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

عرض الفيلم الهندي "بودي جارد" بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية

يعرض صندوق التنمية الثقافية، بالمشاركة مع السفارة الهندية ومركز الثقافة الهندية "مولانا آزاد"، فيلم "بودي جارد" الهندي، وذلك في تمام السادسة مساءً، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

افتتاح فعاليات معرض "يا رايحين للنبي الغالي" بمتحف قصر المنيل

يفتتح متحف قصر المنيل فعاليات معرض "يا رايحين للنبي الغالي" الذي سيضم قطعًا أثرية نادرة من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحًا وحبًا في رسول الله، ومصحفًا نادرًا لياقوت المستعصمين.

إقامة صالون "مقامات" ببيت الغناء العربي

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، في تمام الساعة الثامنة مساءً، صالون "مقامات"، الذي يُقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويستضيف الصالون المايسترو هشام نبوي، ودعاء حسيب عباس ابنة الفنان الراحل حسيب عباس.

يوم ثقافي هندي بعنوان "يوم الهند" بمكتبة مصر العامة في الزاوية الحمراء

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، بالتعاون مع مركز الثقافة الهندية "مولانا آزاد"، يومًا ثقافيًا هنديًا بعنوان "يوم الهند"، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

حفل شعر غنائي بعنوان "لسه وحشاني" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا شعريًا غنائيًا بعنوان "لسه وحشاني"، يحييه الشاعر يوسف عبد الخالق وباند ريبورتاج، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.