يحاول كثير من مستهلكين السيارات تجنب الأعطال التي تحدث في السيارة، وتتشابة كثير من الأعطال التي تحدث لكثير من المستهلكين، منها سخونة السيارة، وأعطال في المحرك وغيرها.

وفي هذا الشأن، يقول اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، إن هناك بعد الأشياء التي يجب الكشف عليها دوريا حفاظا على سلامة السيارة وعدم تعرضها لكثير من الأعطال، وهي كالآتي.

1- الكشف المستمر على كهرباء السيارة.

2- الكشف على زيت المحرك في الفترات المحددة له، تجنبا لأعطال المحرك.

3- الكشف على زيت الفرامل.

4- الكشف على طارة القيادة ومدى استجابتها.