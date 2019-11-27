قالت شركة آريان سبيس الفرنسية، إن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" تم بنجاح، موجهة الشكر والتقدير للحكومة المصرية على ثقتها بهم، حسبما ذكرت قناة "extra news".