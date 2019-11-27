مبروك عطية: علاج السحر موجود في كل بيت

اعتبر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن السحر واللجوء للحسرة ليس مجرد إثم كبير ولكنه أقرب للشرك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن لدينا التاريخ الذي انتهى فيه السحر والأعمال السحرية و"الهبل اللي كابس على أنفسنا ليل ونهار" وذلك في اليوم الذي نزلت فيه المعوذتين.

وأشار عطية إلى أن ملاكين نزلا للنبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يريد أن يبرأ من السحر الذي صنعه له ساحر يهودي يدعى لبيب وأن هاتين السورتين نزلتا ليتعوذ بهما المسلمين مشددًا على أن النبي قال من يتعوذ بهم لا يصبه سحر إلى يوم القيامة "يبقى العلاج في بيتكم وفي القرآن".

ونقل مبروك عطية عن المفسر سليمان بن عمر العجيلي صاحب كتاب "الفتوحات الإلهية" قوله: "ولم يعد على الأرض منذ رسالة محمد كتاب في السحر صحيح".