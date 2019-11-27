كشف الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أسباب وضع الأعمال السحرية في القبور وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية: "اللي بيعمل صنعة باطلة بيبقى عارف إزاي يتقنها ويقنع بيها الزبون" مشيرًا إلى أن الدجال يضع الأعمال السحرية في المقابر من أجل إخافة الناس.

وأوضح عطية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف المقابر بأنها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ولكن الدجالون أضافوا أنها مكان لدفن الأعمال.

وأشار عطية إلى أن الدجال يقنع ضحاياه أنه سيقوم بصناعة عمل سحر سفلي وأن هذا العمل السفلي سيدمر الضحية ويطلب منهم مقابل مادي ضخم على ذلك.

وكشف عطية عن حوار دار بينه وبين سيدة من الطبقة الراقية موهومة بأن لها عمل سحري وأنه طلب منها قراءة المعوذتين، "هانم درست في كامبردج وبتتكلم كلمة عربي وكلمة إنجليزي".

وأكد عطية أن الدجال يطلب طلبات صعبة ومعقدة ليقنع ضحاياه أنه محترف وليصدقه الزبائن ضاربًا المثل بمن يطلب "بيضة من فرخة يتيمة".