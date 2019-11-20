مبروك عطية: جزاء التنمر عذاب آليم.. وصاحبه في جهنم

تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن واقعة التنمر بطالب من جنوب السودان في مصر، موضحًا أن تلك الواقعة يجب أن تُعجل بتجديد الخطاب الديني، من أجل أن تكون الحياة أكثر رفاهية وازدهارا، حيث أن التنمر بالأشخاص ولو بالإشارة له عذاب أليم، ويكون صاحبه في جهنم مع عصارة أهل النار، مستشهدًا بقول الله تعالى " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ".

وأوضح "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت "حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن صفية امرأة، وقلت بيدي هكذا، كأنها تعني قصيرة، فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج".

وتابع: "عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مم تضحكون؟)، قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: (والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحُد".

وواصل: "الإنسان بقلبة ولسانه لا بالطول ولا باللون، ده احتمال الشخص اللي انت بتتنمر منه ده يكون أحسن منك ومن اللي جابوك عند ربنا".