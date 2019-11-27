هاني عازر: المهندسين الألمان انبهروا من قدرة المصريين على حل المشاكل

قال خبير الأنفاق العالمي المهندس هاني عازر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب عدم الاعتماد الكلي على الأجانب في بناء وحفر الأنفاق وأنه طالب بأن يعمل الفنيين المصريين والمهندسين في حفر الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"أن مشاكل عدة جيولوجية ومشاكل خاصة بالتربة والمياة واجهتهم اثناء العمل في أنفاق بورسعيد.

وأوضح عازر أن المهندسين والفنيين المصريين تلقوا تدريبات في ألمانيا وقاموا بتركيب ماكينة الأنفاق بأنفسهم وباشراف بسيط من الشركة الألمانية: "كان عندهم طموح وعنيهم كلها فيها فخر وكانوا بيسابقوا الزمن".

وأكد عازر على وجود فروق بين الأنفاق الموجودة في أوروبا وأنفاق قناة السويس مشيرًا أن أنفاق قناة السويس تتميز بالفخامة والجودة وأن شباب المهندسين شاركوا في أكبر مؤتمر للانفاق وعرضوا المشاكل التي واجهتهم أثناء العمل وطريقة حلها لافتًا أن المهندسين الألمان تعجبوا من حل المهندسين المصريين لهذه المشاكل.