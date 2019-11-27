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مدير "دار الشفاء" يكشف تفاصيل حالة السيدة فريال

مدير "دار الشفاء" يكشف تفاصيل حالة السيدة فريال

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس القومي لعلوم البحار والمصايد

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