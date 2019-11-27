أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن سبتمبر 2019.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 130.92خلال سبتمبر 2019 (أولي) مقابل 132.09خلال أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـغ الرقم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال سبتمبر 2019 مقارنة بأغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 230.07 خلال سبتمبر 2019 مقارنة بأغسطس 2019 حيث بلغ 164.80 بارتفاع قدره 39.61% وذلك بسبب زيادة انتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 210.78 خلال سبتمبر 2019 مقارنة بأغسطس 2019 حيث بلغ 309.90 بنسبة انخفاض قدرها 31.98% وذلك بسبب انخفاض انتاج أجهزة القياس لانخفاض الطلب عليها.

بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب - الألومنيوم - معادن أخرى) 60.38 خلال سبتمبر 2019 مقارنة، بأغسطس 2019 حيث بلغ 69.56 بانخفاض قدره 13.20%، وذلك بسبب نقص إمدادات فحم الكوك للأفران وانخفاض الطلب عليها.