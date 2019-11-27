بعد ما أدى القسم القانوني بنقابة الصحفيين منذ سنوات، يقف، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤدي القسم الدستوري نائبًا لمحافظ الدقهلية، كأول منصب حكومي يتقلده هيثم فتحي الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو نقابة الصحفيين، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب جريدة الوطن في الإسكندرية سابقا.

هيثم فتحي الشيخ من مواليد محافظ الإسكندرية 21/ 11/ 1984، كان رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عام 2005، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2004، تخرج من كلية الآداب قسم الاجتماع شعبة الإعلام عام 2005، عين صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين، وتولى إدارة مكتب جريدة الوطن منذ بدايتها بعام 2012 في الإسكندرية، ثم عضو بمجلس نقابة الصحفيين بذات المحافظة وانتخب سكرتير نقابة الصحفيين بالإسكندرية من 2014 وحتى 2017، وكان محاضرًا بقسم الإعلام بكلية الآداب، ومدرب مادة (دبلوماسية الإعلام) برنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب.

وحصل الشيخ على درجة الماجستير بالإعلام برسالة بعنوان (السياسية التحريرية بين الصحف الإلكترونية وكالات الأنباء) عام 2015، ومؤخرًا أصبح متحدث باسم شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد من ضمن نواب المحافظين الجدد الذي جرى اختيارهم من قبل شباب التنسيقية.