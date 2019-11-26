لماذا تسببت الرياح في تأخير إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"؟

بسبب سوء الأحوال الجوية، تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" للمرة الثانية، وفقا لتصريحات الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، والذي كان من المفترض إطلاقه مساء الإثنين الساعة ١١ مساء، لتتم عملية الإطلاق اليوم الثلاثاء الساعة ١١ و٩ دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

التأجيل الأول لإطلاق "طيبة 1"، كان لأسباب فنية خاصة بمنصة الإطلاق، فكان لابد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسؤولة عن الإطلاق جاهزة إلا أن الفنيون في الشركة المسؤولة عن الإطلاق أكدوا أن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد، ما أدى إلى تأجيل الإطلاق، وجاء التأجيل الثاني بسبب أن سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم وجدت غير مناسبة للإطلاق.

النهري: الرياح الشديدة قد تؤدي لانحراف الصاروخ

الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، فسر كيفية تأثير الأحوال الجوية على إطلاق قمر صناعي بهذا الحجم، بأن سرعة الرياح كلما زادت فإنها تقلل سرعة انطلاق الصاروخ لأعلى.

وأضاف النهري في تصريح لـ"الوطن"، أن الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية قد تغير اتجاه الصاروخ وينحرف عن مداره الموجه إليه في الفضاء الخارجي ولذلك تم التأجيل لضمان إتمام عملية إطلاق الصاروخ بشكل صحيح.