أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة عمال حفر وتسليك وتطهير.

وذلك طبقا للشروط الآتية:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (المنصورة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - بني عبيد - دكرنس).

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في 1 يناير 2020 عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها كونه الابن الوحيد فقط (يتعين في حالة الإعفاء تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بما يفيد عدم حصوله على أي مؤهلات أعلى من المؤهل المطلوب بالمسابقة).

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل في الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يجري اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة، ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

ويلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، على أن يتم إعلان موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، ونوّهت الشركة بأنّها غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بموعد ومكان الاختبار.