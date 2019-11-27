نجحت البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة الدكتور فريدريك كولان، والتابعة لجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بمدينة القرنة، في الكشف عن 3 توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أنَّ التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، مبينًا أنَّها في حالة جيدة من الحفظ، فيما توجد عليها زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

يُشار إلى أنَّ هذا هو الموسم الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الأثرية، فقد نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نُقش عليها 3 نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما "تيتي عنخ" و"أنيني" صاحب مقبرة "TT81"، وتابوت خشبي لشخص يدعى "بويا" يعود لعصر الأسرة 18.

وتعد منطقة جبانة العساسيف أحد أشهر المناطق الأثرية في مصر حاليًا بعدما عثرت بعثة مصرية على خبيئة توابيت وصل عددها إلى30 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وأُعلن عنها في مؤتمر صحفي بأكتوبر الماضي.