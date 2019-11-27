هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية: الرئيس نقل الشباب إلي مرحلة التمكين

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، إن لدينا تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستكون أولويتنا هي المواطن، والتخفيف عنه، والتركيز على حلول لهمومه، ولن نلجأ إلى القرارات العنترية ولا التصريحات الوردية، ولكن سنسمع وندرس وننفذ.

وأضاف "الشيخ" في تصريحات لـ" الوطن" أن الرئيس أعطي لنا تكليفات ستعلن عنها الرئاسة بعد تمكين عدد كبير من الشباب في حركة تعيينات اليوم، ولسنا "ديكور" بل أن تمثيل الشباب هو أحد التحديات التي أعلن عنها الرئيس، ولدينا خبرات مختلفة بعد إعداد كوادر، وجري تصعيد نواب محافظين لتحمل المسؤولية، ونقل الشباب إلى مرحلة التمكين.

وأشار إلى أن علينا أن نثبت أننا علي قدر المسئولية بعد سنوات من إهمال الشباب، وأن تتحول كلمة تمكين الشباب إلي حقيقة والمحاكة التي جرت إلى حقيقة وواقع. وأكد أن من يتحمل المسئولية في العالم كله هم الشباب، وسوف نستعين برأي كل صاحب خبرة أو رأي، وليس لدي أي غضاضة من أن أتعلم ممن لديهم خبرة في أي مجال، وكل هذا يصب في مصلحة الدولة وتجديد الدماء ومنح الثقة للشباب، مع الاستعانة بأهل الخبرات.

يذكر أن هيثم فتحي الشيخ، من مواليد محافظة الإسكندرية 21/ 11/ 1984، حصل على درجة الماجستير بالإعلام برسالة بعنوان (السياسية التحريرية بين الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء) عام 2015، وأصبح مؤخرًا متحدثا باسم شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد من ضمن نواب المحافظين الجدد الذى جرى اختيارهم من قبل شباب التنسيقية.

وعمل "الشيخ" محاضرًا بقسم الإعلام بكلية الآداب، ومدرب مادة (دبلوماسية الإعلام) برنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، وكان رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عام 2005، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2004، وتخرج من كلية الآداب قسم الاجتماع شعبة الإعلام عام 2005، ثم عين صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين، وتولى إدارة مكتب جريدة الوطن منذ بدايتها عام 2012 في الإسكندرية، ثم عضو بمجلس نقابة الصحفيين بذات المحافظة، وانتخب سكرتير نقابة الصحفيين بالإسكندرية من 2014 وحتى 2017.