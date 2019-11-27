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قبل موقعة ليفربول ونابولي.. صلاح ماكينة تهديفية ضد الفرق الإيطالية

قبل موقعة ليفربول ونابولي.. صلاح ماكينة تهديفية ضد الفرق الإيطالية

"الوطن" تنتصر على رئيس الزمالك.. وتحصل على البراءة في 7 دعاوى قضائية

"الوطن" تنتصر على رئيس الزمالك.. وتحصل على البراءة في 7 دعاوى قضائية

منة شلبي: لم أتلق عرضا بـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لأعتذر عنه

منة شلبي: لم أتلق عرضا بـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لأعتذر عنه

هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية: الرئيس نقل الشباب إلي مرحلة التمكين

هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية: الرئيس نقل الشباب إلي مرحلة التمكين

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون "البريد" و "بنك ناصر" لخدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون "البريد" و "بنك ناصر" لخدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني

"قطاع الأعمال" تعلن تطبيق التحول الرقمي في 60 شركة قابضة وتابعة

"قطاع الأعمال" تعلن تطبيق التحول الرقمي في 60 شركة قابضة وتابعة

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تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

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تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

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