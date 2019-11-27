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9 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء صندوق الوقف الخيري

9 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء صندوق الوقف الخيري

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي

"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

"نواب التضامن" تؤيد حق الأخصائيين النفسيين في تكوين نقابة

"نواب التضامن" تؤيد حق الأخصائيين النفسيين في تكوين نقابة

في عيد ميلادها.. أبرز أعمال شيرين سيف النصر الفنية

في عيد ميلادها.. أبرز أعمال شيرين سيف النصر الفنية

فيديو.. الروبورتات تحل مكان الطلاب الغائبين في المدارس اليابانية

فيديو.. الروبورتات تحل مكان الطلاب الغائبين في المدارس اليابانية

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في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات:

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات: "المرايا للشارع مش للمكياج"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

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