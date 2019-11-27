أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين د. وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، عميداً لكلية الطب جامعة الإسكندرية، ود. وجدي رفعت فريد نخلة، عميداً لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.