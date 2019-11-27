كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى المحافظين الجدد ونوابهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشدداً على أن مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء.

كما وجه، خلال اجتماعه معهم ، عقب أدائهم اليمين الدستورية، باستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد، أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، وهم: عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظاً للقليوبية، وجمال نور الدين محمد زكى محافظاً لكفر الشيخ، وعصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظاً لأسيوط، وأحمد عبدالله الأنصارى محافظاً للفيوم، وطارق راشد رحمى محرم محافظاً للغربية، وطارق محمد محمد الفقى محافظاً لسوهاج، ومحمد السيد طاهر الشريف محافظاً للإسكندرية، وخالد شعيب محمود حسين محافظاً لمطروح، وأشرف غريب الداودى إبراهيم الحجاوى محافظاً لقنا، وشريف فهمى سعد بشارة محافظاً للإسماعيلية، وأشرف عطية عبدالبارى على محافظاً لأسوان، وعمرو محمد حنفى محمود محافظاً للبحر الأحمر، وإبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبوليمون محافظاً للمنوفية، والدكتور محمد هانى جمال الدين غنيم محافظاً لبنى سويف، وأسامة محمد حسن حسنين القاضى محافظاً للمنيا، والدكتور أيمن عبدالمنعم مختار حسن محافظاً للدقهلية.

كما شهد الرئيس أيضاً أداء نواب المحافظين لليمين الدستورية، وهم: جاكلين عازر عبدالحليم عازر مصيدة، معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية، نائباً لمحافظ الإسكندرية، ومحمد محمد حماد، مدرس بقسم الهندسة المعمارية فى كلية الهندسة بجامعة بنها، نائباً لمحافظ القليوبية، ومحمد عبدالحميد فتح الله راضى، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة نائباً لمحافظ المنوفية، وأحمد شعبان أحمد، معلم تاريخ بمدرسة بلانة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، نائباً لمحافظ أسوان، وهند محمد أحمد عبدالحليم، مدير تنفيذى بوكالة ode للدعاية، نائباً لمحافظ الجيزة، وأحمد محمود عبدالمعطى حسين، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، نائباً لمحافظ الشرقية، وإيناس سمير محمد حافظ، معيدة بقسم الهندسة المعمارية- أكاديمية الشروق، نائباً لمحافظ جنوب سيناء، وأحمد سامى عدلى إبراهيم القاضى، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم، نائباً لمحافظ قنا، وعمرو مجدى مصطفى البشبيشى منسق عام رابطة خريجى الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، نائباً لمحافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائباً لمحافظ المنيا، والدكتور حسام الدين فوزى عبدالفتاح أبوسيف نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد محمد النبوى حامد عطا نائباً لمحافظ الغربية، والدكتور حازم عمر أحمد عمر على نائباً لمحافظ قنا، والدكتورة غادة يحيى أبوزيد عبادى نائباً لمحافظ أسوان.

كما شملت قائمة نواب المحافظين: المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد، والمهندسة لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية، وبلال محمد السعيد عبدالحفيظ محمد حبش نائباً لمحافظ بنى سويف، والمهندسة جيهان محمد عبدالمنعم محمد نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وإبراهيم ناجى عبدالفتاح الشهابى نائباً لمحافظ الجيزة، وهيثم فتحى الشيخ محمد نائباً لمحافظ الدقهلية، وأحمد سامى عدلى إبراهيم القاضى نائباً لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائباً لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفى موسى نائباً لمحافظ المنوفية، ودينا محمد الدسوقى محمد عثمان نائباً لمحافظ مطروح، والدكتور محمد عماد عبدالقادر عثمان نائباً لمحافظ الفيوم.

مساعد وزير التنمية المحلية: نقل 4 محافظين وتجديد الثقة فى 11 وتكليف 12 محافظاً.. و23 نائباً بينهم 7 سيدات فى الحركة.. والأغلبية للشباب

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين شملت نقل 4 إلى محافظات أخرى وهم عصام سعد من محافظ للفيوم إلى محافظ أسيوط، وجمال نور الدين من محافظ أسيوط إلى محافظ كفر الشيخ، وأحمد الأنصارى من محافظ سوهاج إلى محافظ للفيوم، وعبدالحميد الهجان من محافظ قنا إلى محافظ القليوبية.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن حركة المحافظين شملت ١٢ محافظاً جديداً والإبقاء على ١١ محافظاً، وأبرزهم محافظو جنوب سيناء والقاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن حركة المحافظين شملت تعيين اثنين من أبناء التنمية المحلية، أيمن عبدالمنعم لتولى منصب محافظ الدقهلية حيث كان يشغل منصب سكرتير عام المنوفية وأدار المحافظة لمدة عام ونصف فى غياب المحافظ الأسبق بعد القبض عليه، ثم تولى منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية، وأيضا من أبناء المحليات سمير محمد حماد نائب محافظ القليوبية حيث تدرج فى العمل داخل المحافظة.

وأكد أن الحركة شهدت تعيين 23 نائب بينهم 7 سيدات، علاوة على وجود العنصر الشبابى داخل الحركة بين نواب المحافظين وأغلبهم من خريجى الأكاديمية الوطنية للشباب.

وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبوزيد، عضو المجلس الاستشارى لمؤسسة «مصر تستطيع»، وخبير تصميم الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء بالخارج، وذلك لاختياره نائباً لمحافظ المنيا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن ثقة القيادة السياسية فى علماء مصر بالخارج ليس لها حدود، مشيرة إلى أنهم يثبتون يوماً بعد يوم تميزهم وتفوقهم فى مجالات مختلفة، بما يجعلهم دائماً مصدر فخر وعزة لوطنهم الأم.

وفى آخر يوم لهم بدواوين عام المحافظات، قضى المحافظون الراحلون وقتهم بين توقيع «البوستة»، وحزم الأغراض، فيما اتخذ بعضهم قرارات بإلغاء المواعيد وكل الفعاليات التى كانت مقررة أمس.

مصادر بديوان عام محافظة الدقهلية، أكدت أن الدكتور كمال شاروبيم، المحافظ الراحل، غادر مقر استراحته أمس، وأبلغهم بتعيين محافظ جديد فى حركة المحافظين الجديدة، وقالت المصادر إن «شاروبيم» أناب عنه سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة، لحضور مبادرة «اشتغل فنى»، التى كان مقرراً له افتتاحها صباح أمس، باستاد المنصورة الرياضى.

وقضى الدكتور كمال شاروبيم آخر يوم له فى ديوان عام المحافظة، عقد خلاله عدة اجتماعات انتهت مع آخر اليوم بعد إبلاغه بترك منصبه، وبدأ «شاروبيم» يومه بلقاء المواطنين الأسبوعى، وناقش خلاله عدداً من المشاكل، خاصة مشاكل تجاوز ارتفاعات المبانى، وإدراج عدد من المواطنين ببرنامج «تكافل وكرامة»، وطلب من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم، وصرف مساعدات لهم، بالإضافة إلى صرف كرسى متحرك لشاب يعانى إعاقة.

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وعقد «شاروبيم» المجلس التنفيذى للمحافظة، وكان أول قضية ناقشها هى تغيير اسم قرية «أبوعرصة» إلى «بلقاس أول» ووافق المجلس على تغيير أسماء عدد من المدارس بأسماء شهداء أو بأسماء من ساهموا فى إنشائها، وتوجه «شاروبيم» إلى مدينة جمصة وشارك فى جولة لجنة الصناعة بمجلس النواب على عدد من مصانع المنطقة الصناعية، وأكدت مصادر أنه بمجرد عودته أبلغ بعض المقربين منه أنه سيغادر المحافظة، وجمع حقائبه وغادر الاستراحة صباح أمس، متوجهاً إلى بيته فى الإسماعيلية.

وفى الغربية، كشفت مصدر بديوان عام المحافظة أن اللواء هشام السعيد، المحافظ الراحل، وجد فى مكتبه منذ الصباح الباكر، مترقباً حركة المحافظين الجديدة، وتم إلغاء جميع المواعيد، وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه كان من المقرر انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، أمس، والمقرر انعقاده شهرياً بصفة دورية، غير أن ما تردد عن حركة محافظين، جعلت المحافظ يؤجل المجلس التنفيذى، وتقديم موعد اللقاء الجماهيرى إلى يوم الثلاثاء (أمس الأول)، فضلاً عن إلغاء كل المواعيد.

وظل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ الراحل، يوقع «البوستة» اليومية حتى الثالثة من فجراليوم ، داخل استراحته التى تبعد عن الديوان العام نحو 50 متراً، كما أنه بحث ترتيبات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، فضلاً عن تقديم واجب العزاء فى والدتى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والعميد أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول، وقضى المحافظ آخر أيامه فى الديوان، بحضور اجتماع بالقاهرة، ثم تقديم واجب العزاء، فضلاً عن بحث عدد من الموضوعات مع السكرتير العام للمحافظة، حتى إبلاغه بطريقة غير رسمية ليستعد لمغادرة الديوان حيث عكف على تجهيز ما يخصه باستراحته لمغادرة الديوان، وسط وجود العشرات من الموظفين داخل استراحته.

وقالت مصادر إن المحافظ تقدم باعتذار رسمى منذ فترة إلا أنه لم يُقبل، فضلاً عن أنه ظل يمارس عمله حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى أن تم إبلاغه فى الثامنة صباحاً، ولم يتوجه للديوان العام.

وتغيب المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، عن استقبال الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضمن زيارته المقررة مسبقاً للمحافظة، لعقد اليوم المفتوح لحل مشاكل أهالى المحافظة، ضمن مبادرة دشنتها المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المدن والقرى وتوابعها والتعامل مع جميع شكاواهم المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية من سلع أساسية وتموينية.

واستقبل اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، رئيس الجهاز بديوان عام المحافظة، حيث بدأ رئيس الجهاز زيارته بتفقد الشركات بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف ثم انتقل للجامعة لحضور ندوة توعوية بعنوان «دور الدولة فى حماية المستهلك»، بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس ورموز من المجتمع المدنى بنطاق المحافظة.

وألغى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط الراحل، جميع جولاته ولقاءاته واكتفى ببقائه بمكتبه حتى استدعائه تليفونياً لحضور اجتماع بالقاهرة، وذكر مصدر بديوان عام محافظة أسيوط أن اللواء جمال نور الدين كان واثقاً، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، أنه باقٍ فى منصبه، غير أن ذلك لم يحدث وعلموا بعد ذلك توليه منصب محافظ كفر الشيخ.

وغادر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ديوان عام المحافظة بعدما صافح العاملين ورحل من مكتبه عقب الإعلان عن حركة المحافظين التى خرج فيها من التشكيل حيث أصر على الذهاب لديوان المحافظة صباحاً فى موعده الطبيعى والتقى بعض الموظفين ونائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان وصافح طاقم مكتبه وأخذ مقتنياته ومتعلقاته من المحافظة من الشهادات والأوسمة واتجه للمشاركة فى مؤتمر نظمته كلية الطب بجامعة بنها بعنوان «عبور الفجوة بين النظرية والتطبيق فى الطب»، حيث ألقى كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر وشكر القائمين عليه.

وبسؤال الإعلاميين للمحافظ حول حركة التغييرات أبلغهم برد مقتضب: «سأعود لعملى بالجامعة ومجال الجراحة والطب (حيث إنه كان نائباً لرئيس جامعة بنى سويف قبل أن يكون محافظاً)، ولم تفلح صحوة المحافظ التى شهدتها الأيام الأخيرة عبر جولات مفاجئة بمدن ومراكز المحافظة فى إنقاذه من التغيير حيث لم تنجح فى امتصاص غضب المواطنين من تدنى مستوى الخدمات، خاصة الصحية، وكان آخر قرارات المحافظ الراحل تحريك قرارات الإزالة، وعقب على القرار بقوله: «لن أسمح بأن تكون قرارات الإزالة الصادرة حبيسة الأدراج أو حبراً على ورق، ولن أترك حالة واحدة مخالفة على الأرض الزراعية إلا وستتم إزالتها».

وقبل رحيله اتخذ اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا السابق، 3 قرارات فى اليوم الأخير الذى قضاه بالمحافظة، قبل إعلان حركة المحافظين، بينها: توقيع 122 عقداً لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.

وعقب رحيل محافظ سوهاج، أحمد الأنصارى، أصدرت المحافظة بياناً على لسان المحافظ السابق عن إزالة 384 حالة تعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية.

وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة المنوفية أن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، قد قام بجمع متعلقاته الشخصية من داخل مكتبه بالديوان العام، وأبلغهم برحيله من منصبه.