قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة المحافظين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضم ١٠ من شباب الأحزاب لأول مرة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مضيفاً خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من الشباب للعمل فى كل المجالات، وأن الرئيس السيسى سيعقد جلسة أخرى مع نواب المحافظين بعد بضعة أشهر.

ولفت «مدبولى» فى مؤتمر صحفى ، إلى أن تعيين شباب نواب للمحافظين سيتيح على الأقل توافر من ١٥ إلى ٢٠ محافظاً مؤهلاً فى بضع سنوات، ويكون عمرهم أقل من ٤٠ عاماً، موضحاً أن الرئيس حريص على نجاح تلك التجربة.

النواب لـ "الوطن": التخفيف عن المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم على رأس أولوياتنا

من جانبهم أكد عدد من نواب المحافظين لـ «الوطن»، أن خدمة المواطن ستكون على رأس أولوياتهم، وقال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، إن لدينا تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وستكون أولويتنا هى المواطن، والتخفيف عنه، والتركيز على حلول لهمومه، ولن نلجأ إلى القرارات العنترية ولا التصريحات الوردية، ولكن سنسمع وندرس وننفذ، وأضاف أن الرئيس أعطى لنا تكليفات ستعلن عنها الرئاسة بعد تمكين عدد كبير من الشباب فى حركة تعيينات اليوم، ولسنا «ديكور» بل إن تمثيل الشباب هو أحد التحديات التى أعلن عنها الرئيس، ولدينا خبرات مختلفة بعد إعداد كوادر، وجرى تصعيد نواب محافظين لتحمل المسئولية، ونقل الشباب إلى مرحلة التمكين، وأشار إلى أن علينا أن نثبت أننا على قدر المسئولية بعد سنوات من إهمال الشباب، وأن تتحول كلمة تمكين الشباب إلى حقيقة والمحاكاة التى جرت إلى حقيقة وواقع، وأكد أن من يتحمل المسئولية فى العالم كله هم الشباب، وسوف نستعين برأى كل صاحب خبرة أو رأى.

يذكر أن هيثم فتحى الشيخ، من مواليد محافظة الإسكندرية 21/ 11/ 1984، حصل على درجة الماجستير بالإعلام برسالة بعنوان (السياسة التحريرية بين الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء) عام 2015، وأصبح مؤخراً متحدثاً باسم شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد من ضمن نواب المحافظين الجدد الذين جرى اختيارهم من قبل شباب التنسيقية.

وعمل «الشيخ» محاضراً بقسم الإعلام بكلية الآداب، ومدرب مادة (دبلوماسية الإعلام) برنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، وكان رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب عام 2005، ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2004، وتخرج فى كلية الآداب قسم الاجتماع شعبة الإعلام عام 2005، ثم عين صحفياً بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أصبح عضواً بنقابة الصحفيين، وتولى إدارة مكتب جريدة «الوطن» منذ بدايتها عام 2012 فى الإسكندرية، ثم عضواً بمجلس نقابة الصحفيين بذات المحافظة، وانتخب سكرتير نقابة الصحفيين بالإسكندرية من 2014 وحتى 2017.

وقال إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، إنّ برنامج عمله فى الفترة المقبلة سيكون من أولوياته تعظيم موارد المحافظة، لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنّ خطة الحكومة تنصب على رفع مستوى جودة الخدمات للمواطنين، وأكد الشهابى أنّ رفع خدمات البنية التحتية والصحة والتربية والتعليم على رأس الأولويات، فضلاً عن الاهتمام بملف المخلفات، وتبنى سياسة بيئية أفضل للحفاظ على أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الجيزة.

اتجهت جيهان عبدالمنعم، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمشروعات القومية سابقاً، قبل قليل، إلى ديوان عام محافظة القاهرة، للقاء اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد أدائها اليمين الدستورية فى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وقالت عبدالمنعم لـ«الوطن»: «سأبذل ما فى وسعى لخدمة المنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة تحت مظلة المحافظ، وبمجرد تولى مهام عملى سأعكف على دراسة كل الملفات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية»، وأكدت أنّ خبرتها السابقة فى مجلس الوزراء ستعينها على أداء العمل ومتابعة المشروعات والنهوض بالمنطقة الجنوبية.

وقال الدكتور عمرو مجدى البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الذى أدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل قليل، فى أول تصريح له، إن الرئيس أوصى المحافظين والنواب خيراً بالمواطنين، ووجههم بتحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم، وأضاف البشبيشى فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء أبلغه خلال الفترة القليلة الماضية بترشيحه لتولى منصب نائب محافظ، وأنه أجرى عدة مقابلات، حتى جرى إبلاغه رسمياً بتوليه منصب نائب لمحافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه سعيد بتكليف الرئيس للشباب، ما يعطيهم الأمل، وتابع نائب محافظ كفر الشيخ: «الريس قال الشباب هما المستقبل وفعلاً أوفى بوعوده، النهارده أنا سعيد لزملائى ولنفسى، وهنكون على قدر المسئولية».

يذكر أن عمرو البشبيشى من مواليد عام 1989، وتخرج فى كلية الحقوق وحصل على درجة الماجستير فى القانون العام عام 2012، وعُين موظفاً بالمكتب الفنى والمتابعة لمحافظة كفرالشيخ «باحثاً»، ثم التحق بالبرنامج الرئاسى بدفعته الأولى، كما عُين منسقاً عاماً لرابطة خريجى الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، ثم نائباً لمحافظ الإقليم.

أدت الدكتورة غادة يحيى أبوزيد، اليمين الدستورية، قبل قليل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، نائباً لمحافظ أسوان بجانب زميلها أحمد شعبان سليمان.

غادة عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولى بجامعة أسوان، والمدير التنفيذى لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة أسوان نائباً لمحافظ أسوان الجديد اللواء أشرف عطية، كما درست كزائر بمرحلة الدكتوراه فى الجامعة المصرية اليابانية.

وقالت جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية الجديدة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تركزت على ضرورة الاهتمام بالمشروعات القومية التى تقام فى المحافظة وتحقيق الإصلاح الإدارى، والاهتمام بالتعليم والصحة وكافة الخدمات التى تقدم للمواطن، وأضافت «عازر»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها من أبناء مدينة الإسكندرية، وأنها ستعقد اجتماعاً مع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، من أجل وضع أجندة عمل خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.