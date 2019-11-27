"المصري الديمقراطي" يشيد باختيار 5 شباب نوابا لمحافظين

ثمن اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خطوة اختيار خمسة نواب محافظين من الشباب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أنه لا مفر من الاعتماد على السياسيين كخطوة أساسية لتطوير الحكم المحلي.

وتابع الحزب، في بيان، أن خطوات التحول الديمقراطي المنشودة تبدأ بأن يتبع الآتي:

-التعجيل بقانون الانتخابات المحلية والتشريعية.

- فتح مجال الحريات والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

- دعم الحياة الحزبية في مصر كمسار أساسي لعملية التحول الديمقراطي.

وأضاف: "نؤمن نحن، شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن العمل السياسي هو سبيلنا الأوحد لتحقيق التنمية في مصر، ونتمسك بكافة الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور المصري للمواطنين في اختيار ممثليهم في الأجهزة المحلية ومساءلتهم، وندعو دائما الشباب للاشتراك في العمل السياسي السلمي كضمان لبناء نظام ديمقراطي عادل".