سمة جديدة تميزت بها حركة المحافظين التي تمت، صباح اليوم، فبجانب تعين نواب للمحافظين في سن الشباب، إلا أنه أيضا، تم اختيارهم من ذات المحافظة المعينين بها.

وعيّن أحمد شعبان معلم التاريخ، بمدرسة بلانة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، نائبا لمحافظ أسوان، كما تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر مصيدة نائبا لمحافظ الإسكندرية، والتي كانت معيدة بطب المجتمع، وهو التخصص المعني بأفراد المجتمع والأسرة بكلية طب جامعة الإسكندرية.

كذلك عيّن محمد محمد حماد مدرس المدرس بقسم الهندسة المعمارية في جامعة بنها، نائبا لمحافظ القليوبية، وأحمد محمود عبدالمعطي حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق فعيّن نائبا لمحافظ الشرقية.

الدكتور أمجد عامر خبير التنمية المحلية، قال إن تأهيل الشباب البرنامج الرئاسي واختيارهم نواب للمحافظين، يعد دليلا على ثقة الرئيس السيسي في الشباب وفي قدرتهم على العمل والإنجاز، موضحا أن اختيار الشباب عامل مهم في نجاح المحافظة حيث لديهم القدرة على التواجد باستمرار بين المواطنين، ما يساعد في رصد الإيجابيات والسلبيات والعمل على تطوير المحافظة.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أن اختيار نواب المحافظين من أبناء المحافظة ذاتها، يساعد بصورة كبيرة على تطوير العمل داخلها، موضحا أنه سيكون أكثر دراية بالمحافظة ومشكلاتها، ومعرفة مقوماتها والصناعات التي تشتهر لها، ما يساعد على تنمية مواردها والعمل على حلا مشكلاتها في أفضل صورة.

وتابع أن اختيار النواب شبابا من أبناء المحافظة يعد مؤشرا إيجابيا على أن نجد في المستقبل القريب محافظين شبابا تولوا قيادة المحافظات التي نشأوا بها.