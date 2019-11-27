نجاحاته وتميزه، كانت سببا في تجديد الثقة فيه، ليصبح أقدم المحافظين خلال عهد الرئيس السيسي، عن 6 سنوات محافظا، لمحافظة البحر الأحمر، إلا أن اللواء أحمد عبدالله، قرر أن يتقدم باستقالته قبل الحركة الحالية.

تولى اللواء أحمد عبد الله، مقاليد محافظة البحر الأحمر، خلال شهر سبتمبر عام 2013، قادمًا من محافظة بورسعيد، واستمر حتى تم التجديد له خلال حركة المحافظين عاما بعد عام، حتى قرر في مطلع سبتمبر الماضي، التقدم باستقالته، لتعرضه لوعكة صحية، ليصبح أقدم المحافظين في عهد الرئيس السيسي.

نجاحات "عبدالله"، كانت السبب في التجديد له عاما تلو الآخر، وشهدت مدينة الغردقة إحدى مدن المحافظة، تطويرات كبيرة، فضلا عن إنشاء ممشى النصر، وممشى "شيري"، وتطوير الطرق الداخلية، وإنشاء طرق جديدة داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بالإضافة إلي إنجاز محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، وهي ثان أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي بلغت تكلفتها 800 مليون جنيه، لتقضي على مشكلات المياه بالمحافظة، بالإضافة إلى 6 محطات تحلية، جار العمل بها، في مختلف مدن المحافظة.

وسادت حالة من الجدل بين المواطنين، بعد مرض اللواء أحمد عبدالله، وخضوعه لعملية قلب مفتوح، وتناول البعض أنباء عن إقالته، بينما أكدت المصادر أنه تقدم باعتذار رسمي عن المنصب، نظرا لظروفه الصحية.

وكانت الصفحة الرسمية للواء أحمد عبدالله، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشرت بيانا رسميًا يعتذر فيه عن عدم استمراره، نظرا لظروفه الصحية وخضوعه لعملية جراحية، أدت إلى تدهور حالته الصحية، وانتشرت شائعات، تؤكد قدومه الأسبوع الماضي للغردقة، لجمع محتويات مكتبه قبل إعلان حركة المحافظين.

فيما تولت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، عقب تغيب "عبدالله"، إدارة وتسيير أعمال المحافظة، ومتابعة سير العمل، كما شهدت عقد اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير بعض المناطق بمدينة الغردقة.